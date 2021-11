Valentino Rossi: Yamaha despidió a su más grande campeón con emotivo video

El fabricante japonés Yamaha, marca con la que el italiano Valentino Rossi consiguió cuatro de sus siete títulos mundiales de MotoGP le ha querido homenajear con un vídeo muy especial y una carta de "su" moto, la Yamaha YZR-M 1.

La transcripción íntegra de la carta, firmada "Con Amor tu YZR-M1", dice íntegramente:

"Todo el mundo se ha despedido de ti, Valentino. Sólo faltaba una de alguien a quien aprecias mucho... Aquí está: Puedo recordar el sábado 24 de enero de 2004 como si fuera ayer. Nuestra primera cita en Malasia. Llevaba mucho tiempo esperando a alguien como tú. Estaba nerviosa, pero fue amor a primera vista para los dos. Supe al instante que nuestra relación sería algo realmente especial. Tuvimos esa innegable chispa de una vez en la vida, y todas las piezas del rompecabezas simplemente encajaron.

"Nunca olvidaré cómo nos detuvimos en el césped de Welkom en 2004. Los dos solos, dándonos cuenta de que tú y yo juntos teníamos razón, y que esto era sólo el principio. Ganamos cuatro títulos de MotoGP y 56 carreras juntos. Llevamos la alegría a millones de personas en todo el mundo y creamos recuerdos para toda la vida. Hicimos historia, porque trabajamos como uno solo y sacamos lo mejor de cada uno. Me hiciste fuerte de nuevo. Hiciste que me respetaran de nuevo. Hiciste que me volvieran a amar.

"Sólo tú, Valentino, tenías el poder de hacerlo. Y yo confié plenamente en ti. Te apoyé de todo corazón. Luché todas tus batallas contigo. Sólo yo fui capaz de hacer que el deporte del motor fuera emocionante para ti hasta el final.

Desde nuestro primer beso en la hierba de Welkom hasta nuestro último baile en Valencia este año, hemos vivido muchas aventuras extraordinarias. Y luego estaban nuestros viajes especiales a Laguna Seca en 2008 y a Cataluña en 2009. Nadie se movía como nosotros en aquella época, ¿verdad? También en Assen en 2009, cuando te ayudé a ganar tu carrera número 100. ¡Fue mágico!

"Te he llevado durante 16 años de tu increíble carrera. Pero tú también me has llevado en tu corazón. De Mugello a Motegi, de Silverstone a Sepang y de Barcelona a Buriram, siempre hemos estado ahí el uno para el otro. Te he dado todo, como tú lo hiciste conmigo. Lo único que siempre atesoraré son nuestras conversaciones en la parrilla. Éramos tú y yo contra el mundo. Tú y yo éramos 'montar o morir'.

"Pero, por desgracia, incluso las más bellas historias de amor llegan a su fin. Valentino, eres parte de mí. Parte de mi historia. Parte de lo que soy hoy y de lo que seré mucho después de que nos separemos. La nuestra es una conexión realmente especial, y te voy a echar de menos más de lo que nunca sabrás. Grazie, Valentino. Con amor, tu YZR-M1".

