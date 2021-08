Tokio 2020: Detectan primer caso de Covid-19 en la Villa Paralímpica

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se encuentran a la vuelta de la esquina, sin embargo, los casos de Covid-19 se siguen haciendo presentes con el nuevo brote en Japón, en este caso, llegando hasta la Villa Paralímpica donde los organizadores anunciaron el primer caso.

Esto debido a que cinco días antes de su inicio, una miembro del personal relacionado con los Juegos y que no reside en el país fue detectado como caso positivo, es por esto, que aunque los organizadores no dieron más detalles acerca de la situación, no se descartan nuevos casos en los próximos días.

Además, con esto, se suman a los 74 casos positivos de Covid en Japón que son relacionados directamente con los Juegos Paralímpicos, además de ser el primer caso dentro de la Villa.

Sin embargo, aunque según los organizadores de los Juegos Olímpicos, se logró impedir una propagación del virus, la realidad es que se reportaron más de 500 casos vinculados a ellos, por esto, la situación de los Paralímpicos es alarmante al tener más de 70 sin haber dado inicio en actividades. Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se realizarán del 24 de agosto al 5 de septiembre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AFGANISTÁN NO PARTICIPARÁ EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE TOKIO 2020