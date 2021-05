Tokio 2020: Conade discriminó a Federación Mexicana de Karate rumbo JO

La Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines solicitó el apoyo al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que siete deportistas y dos entrenadores viajen al Preolímpico de Francia en busca de la clasificación para los Juegos de Tokio 2020.

"Conade los está discriminando, les han dicho a los atletas que no los apoyarán, que están atados de mano y que le hagan cómo puedan para asistir a ese evento que no es su responsabilidad y que además no van a ganar. No les dio acceso a las instalaciones del CNAR para que realizaran su preparación como los demás deportes y lo más preocupante no los han vacunado (Covid-19).

"Los atletas viajarán a Europa a representar a nuestro país en busca del sueño olímpico arriesgando sus vidas porque Conade no los apoya argumentando problemas legales", dice la misiva que envió Samantha Desciderio, presidente de la Femeka, al Ejecutivo Federal.

Los atletas inscritos en el Preolímpico son: Pamela Contreras (Kata), Alicia Hernández (-55kg), Xhunashi Caballero (-61kg), Guadalupe Quintal (+61kg), José Armando Luque (-67kg), Carlos Villarreal (-75kg), Juan McCormick (+75kg), así como los entrenadores Claudia Barreras y Ramses Rodríguez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOSCANO Y AYÓN ENCABEZAN PRESELECCIÓN MEXICANA PARA BUSCAR BOLETO A TOKIO 2020