Tiger Woods, frustrado por no poder participar en el HWC

En los ojos del legendario Tiger Woods puede percibirse la frustración por perderse la edición 2022 del Hero World Challenge (HWC) en Albany, Bahamas. El ganador de 15 ‘majors’ de la PGA reconoció que la intensidad con la que sigue preparándose a sus 46 años fue determinante en su baja.

“Es frustrante”, dijo el californiano cuando atendió a los medios de comunicación presentes en el Albany Golf Course. “Lo que me ha permitido llegar hasta este punto es precisamente lo que no me permite llegar más lejos y es seguir empujando. Creo que empujé muy duro en esta ocasión y mi pie no está muy contento conmigo”, añadió.

Woods se desplazó por las instalaciones del club de golf con molestia en su pie derecho y rengueando por momentos. El descanso será clave en sus planes a corto plazo y es que el estadounidense planea participar en The Match y el PNC Championship a mediados de diciembre.

“Fue una decisión complicada porque tenía ganas de jugar, pero simplemente no puedo caminar”, dijo el golfista en el centro de medios. “Solo el tiempo va a poder sanar esto”, añadió en referencia a la lesión que lo hizo hacerse a un lado de la próxima edición HWC que comenzará el primero de diciembre.

Woods es el máximo ganador del HWC con cinco títulos, además de cinco subcampeonatos. El oriundo de Cypress, California no se corona en el certamen desde 2011 cuando venció por un solo golpe a su compatriota Zach Johnson cuando el torneo aún se realizaba en Estados Unidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NASCAR MÉXICO SERIES: PILOTO MEXICANO JULIO REJÓN FUE PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA CHALLENGE