Suni Lee, medallista en Tokio 2020, denunció ataques por su relación interracial

La gimnasta olímpica Suni Lee denunció haber recibido mensajes de odio debido a su relación interreacial con Jaylin Smith, jugador de futbol americano de la Universidad del Sur de California.

Lee y Smith hicieron pública su relación el mes pasado y la gimnasta colgó una foto a Instagram de los dos. Luego, sin embargo, desactivó los comentarios. Hace unos días, un usuario de TikTok elogió la relación interracial con un emotivo mensaje. "Sé que Suni será juzgada por ciertos ojos en la comunidad Hmong porque su hombre es negro. ¡Amor es amor! No importa de qué género o raza seas", escribió el joven.

Para sorpresa de muchos, el videoclip llegó hasta Lee, que de inmediato agradeció. "Esto me hace tan feliz. He recibido tanto odio. Ellos (comunidad Hmong) me apoyan cuando es beneficioso pero nunca cuando se trata de mi felicidad. ¡Gracias!", escribió la medallista.

En otras ocasiones la gimnasta ha denunciado insultos racistas y en noviembre pasado reportó que había sido atacada con gas pimienta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA DE ÁFRICA: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG POSITIVO A COVID-19 TRAS FIESTA EN DUBAI