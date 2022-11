Souza tras ganar el sexto Oro para México en un Campeonato Mundial: 'Es un honor darles esta alegría'

Si hay un deporte que le ha dado más alegrías que disgutos a nuestro país ese es el taekwondo. Con glorias de la talla de María del Rosario Espinoza, México se encuentra en la élite histórica de este arte marcial... y ahora no es la excepción.

La delegación tricolor que porta con orgullo el verde, blanco y rojo en el Campeonato Mundial de la especialidad en Guadalajara, Jalisco, ya es la más exitosa en el certamen, pese a que nombres de peso, como el de la misma sinaloense, no están participando.

Este miércoles, Daniela Souza (-49kg) le dio a México su sexta medalla de oro en un Campeonato Mundial tras vencer en la final a la china Qing Guo con parciales de 4-3, 4-8 y 8-2.

Daniela Souza logra segundo oro azteca en Mundial de Taekwondo Por primera vez en la historia, México registra dos medallas doradas en la misma justa; la debutante de 23 años (-49 kg.) se une a Leslie Soltero como monarcas en Guadalajara 2022. https://t.co/kMJG3JiJxJ pic.twitter.com/qouBqCqAQE — CONADE (@CONADE) November 17, 2022

La oriunda de Zapopan sabe que leyendas aztecas contruyeron el camino que ahora ella recorre. Sin embargo, reconoce que su ascenso a lo más alto del mundo se dio por esfuerzo, trabajo y disciplina que han forjado su carrera deportiva.

"Se trabajó para esto, no fue fácil, pero nada tiene que serlo y para mí es un honor poder representar a mi país de esta forma y darles esta alegría", comentó a la agencia Sport Press.

"Nunca hay que dejar de pelear, hasta el último segundo no se pierde la esperanza, yo no trabajé para quedarme en el camino, no quería dejar así a toda la gente que está detrás de este resultado y les debía ese esfuerzo", aseguró Souza, quien forma parte del relevo generacional en el equipo mexicano en la rama femenil y que para la edición de Guadalajara 2022 promedia 21 años de edad.

El logro de Daniela se dio un día después de que Leslie Soltero ganara la primera medalla de oro para México después de ocho años.

