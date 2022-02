Sloane Stephens se coronó en el Abierto de Zapopan

Sloane Stephens se convirtió en la reina del Abierto Akron Zapopan. La sexta sembrada del torneo venció en la Final a la checa Marie Bouzkova por 7-5, 1-6 y 6-2, para conseguir el séptimo título en su carrera.

Es además su segundo título en tierras mexicanas, ya que en 2016 ganó en Acapulco. Stephens no ganaba un certamen desde 2018, cuando fue Campeona en el WTA 1000 de Miami.

Actualmente ubicada en el sitio 57 del ranking WTA, Sloane llegó a ser número tres del mundo en julio de 2018. Sloane llegó a Zapopan con poca actividad previa, ya que únicamente había participado en el Abierto de Australia, donde fue superada en primera ronda por Emma Raducanu.

Bouzkova perdió su segunda Final aquí, ya que también alcanzó esta instancia en 2019. La checa ahora tiene récord de 8-3 en el año, después de que llegó a Zapopan con un 4-2, tras jugar en Adelaida, en donde accedió desde la clasificación al cuadro principal y avanzó a segunda ronda, y en el Abierto de Australia también ganó en su debut y cayó en segunda ronda

El partido fue equilibrado (2:28 horas) y Stephens ganó apenas un punto más que Bouzkova (87 contra 86), conectó dos servicios as y no tuvo dobles faltas. La checa tuvo un as y cinco dobles faltas.

Por el campeonato, Stephens ganó un premio de 31 mil dólares, mientras que Bouzkova se embolsó 18 mil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFAEL NADAL SE CORONÓ POR CUARTA OCASIÓN EN EL ABIERTO MEXICANO DE TENIS.