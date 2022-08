Selección Femenil de Futbol Americano: Recibió apoyo de jugadoras de Flag Football

Sheilla Silva y Ana Rojano, dos de las recientes ganadoras de la medalla de oro con el equipo femenil mexicano de flag football en los pasados World Games, respondieron a las críticas que recibieron en redes sociales por no pronunciarse sobre los hechos que ocurrieron con el representativo nacional que viajó a Finlandia a participar en el Campeonado Mundial de la IFAF.

La selección femenil equipada ha pasado por un tormento para asistir el evento. Originalmente el equipo tenía contemplado salir el pasado 27 de julio, pero ante la falta de recursos enviados a tiempo por la CONADE, las chicas viajaron en grupos entre el viernes y sábado. Esto provocó que no pudieran atender su primer compromiso ante Gran Bretaña y por ende quedaron fuera de las medallas.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo hacia las seleccionadas, y en esa ola, los representativos de flag football varonil y femenil se vieron envueltos en porqué 'dejaron' solas a sus compañeras del cuadro equipado.

“Muchas veces las personas suelen hablar sin saber realmente lo que está pasando, nosotras sí estuvimos al pendiente, algunas amigas nuestras juegan equipadas, algunas nos etiquetaron y pudimos hacer esa difusión en nuestras redes. No está en nuestras manos, evidentemente nosotras no podíamos hacer más solamente apoyarlas de nuestra manera, sin meternos en problemas con nadie porque nosotras sabíamos que era un tema bastante delicado. Sé que ellas ya están allá, lo importante es que culminen como deben de culminar y ya regresando se tendrán que acomodar algunas cosas”, declaró Silva en charla con RÉCORD.

Rojano por su parte afirmó que el apoyo siempre existió, pero no porque no sea público quiere decir que las hayan dejado solas.

“Cada quien emite un juicio por una interpretación de lo que ve o no ve. El no generar o no pronunciarte ante una cámara, ante una red social no quiere decir que el equipo de flag varonil o femenil no apoye al equipo femenil. Estamos, estuvimos y estaremos apoyándolas sin duda desde el día uno que supimos, ahorita que están allá y cuando regresen. También tenemos que entender que nosotras no tenemos toda la información. Siempre hay cosas que mejorar, eso es una realidad. De esto se va a aprender muchísimo en todos los sentimos y siempre vamos a buscar mejorar. Yo me quedo con que el flag, la selección varonil y femenil están con la selección (equipada) y que las apoyamos indudablemente y aquí estamos”, concluyó.

