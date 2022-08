Rafa Nadal: Competirá en el Masters 1000 de Cincinnati previo al US Open

Rafael Nadal anunció este miércoles que sí participará en el Master 1000 de Cincinnati en Estados Unidos, torneo que sirve para que los tenistas tengan una preparación de cara al US Open.

Fue a través de Instagram que el 22 veces ganador de Grand Slams dio a conocer la noticia para sus seguidores. “Muy feliz por jugar de nuevo en Cincy. Mañana vuelo allá”, escribió el español.

Será el regreso de Nadal al tenis, pues tras tener que abandonar la semifinal ante Nick Kyrgios en Wimbledon por una lesión en el abdomen, no tiene participación en un evento de la ATP.

Además, Rafa Nadal no quiso tener participación en el Masters de Montreal, pues no quería arriesgar su cuerpo y sí tener una buena recuperación, por lo que regresará a Cincinnati, donde no compite desde hace cinco años.

Rafa Nadal buscará su quinto título del US Open, y el tercero para este año, pues ya ganó el Abierto de Australia y el Roland Garros, para sumar en total 22 títulos de Grand Slam.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NAOMI OSAKA ABANDONÓ EL ABIERTO DE TORONTO POR UNA LESIÓN EN LA ESPALDA