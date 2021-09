Pato O'Ward pagará 100 mil dólares para que mexicanos puedan ver sus carreras

Pato O'Ward continúa con su deseo de llevar el IndyCar a más gente, y ahora pondrá dinero de su cartera para que la afición mexicana pueda disfrutar de las carreras.

El piloto de 22 años desembolsará 100 mil dólares para que los fanáticos aztecas pueden ver sus últimas tres carreras (Portland, Laguna y Long Beac), certamen que lidera.

"(La afición por IndyCar) ha crecido bastante, la gente está viendo las carreras, pero no está al nivel donde debería estar, siendo muy honesto, no sé, creo que he hecho todo lo que está en mi poder", mencionó para ESPN.

O'Ward ya ha dado un gran paso luego de crear "Pato TV", donde transmite gratis sus prácticas para todo México, aunque intentará que la próxima temprada se transmite en televisón abierta.

"Por eso estoy haciendo Pato TV, ojalá el próximo año tendremos todas las carreras por tele abierta, estoy trabajando en eso y también estoy tratando de poner en televisión abierta las últimas tres: Portland, Laguna y Long Beach, pero ahí voy".

"Me cuesta mucho dinero, hay que ver con IndyCar y al final del día, platicar con la cartera a ver si se puede o no. Para pasarlas en TV abierta todo un año es más del millón de dólares", reveló.

