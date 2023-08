La presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, ha vuelto a recibir duras críticas sobre su administración en la CONADE. Esta vez fue Paola Espinoza, exclavadista mexicana.

En la presentación de ‘Deportium 2023’, Espinoza fue cuestionada sobre la administración de Ana Guevara en la CONADE. Ante la falta de apoyo económico y los desconocimientos de varias federaciones, la exclavadista señaló que esta ha sido la peor gestión en la historia del deporte en México.

“Sobre la administración actual lo he dicho muchas veces, es la peor que ha habido en la historia del deporte en México, pero estoy segura que cada uno de los atletas está haciendo todo lo posible por salir adelante y todos los que estamos afuera nos corresponde apoyarlos y señalar lo que está bien y lo que no”, comentó Paola.

Asimismo, la exatleta comentó que no está cerrada a tomar en algún momento la presidencia de la CONADE. Paola se mostró con ganas de apoyar a los atletas mexicanos en caso de tomar el cargo.

“Nunca he dicho que no; al contrario, me encantaría apoyar al deporte desde cualquier trinchera. Si es la CONADE perfecto, sino también”, expresó la medallista olímpica.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LIGA MX: FECHA, HORARIOS Y CANALES DE LA JORNADA 4 DEL TORNEO APERTURA 2023