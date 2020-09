Padre de Soraya Jiménez: 'La gente no la olvida, la recuerda con mucho gusto'

José Luis Jiménez, padre de Soraya Jiménez recordó la proesa olímpica que consiguió su hija la madrugada del 18 de septimbre en Sídney 2000 en la que se alzó como la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro.

Don José Luis tuvo que seguir la competencia de su hija desde casa y a 20 años de distancia la gente la sigue recordando con mucho cariño.

"Fue muy difícil porque en ese momento quería estar con ella, además yo no quería ver la competencia, mi hijo me la puso, lo vimos y es inolvidable. Hasya la fecha me emociona muchísimo, sobre todo porque gracias a Dios, la gente no la olvida, la recuerdan siempre con mucho gusto", comentó en entrevista para Marca Claro.

A su regreso de Sídney, Soraya entregó a su padre la presea olímpica como un regalo inolvidable que conserva gran cariño.

"Ella regresó con la medalla de oro y la traía en la mano y me dijo: 'Papá, esta es tuya' y la guardo como un gran recuerdo. De ahí en adelante, cuando pedían que la llevara a algún evento se la prestaba, pero le decía que no la preatara. No se la prestaba a nadie, no la soltaba y no la suelto, aquí la tengo siempre", recordó.