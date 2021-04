Novak Djokovic respondió a Rafa Nadal: 'No estoy obsesionado con nada'

Novak Djokovic respondió a las declaraciones que Rafael Nadal concedió para el diario británico Metro asegurando que el serbio "está obsesionado con convertirse en el tenista con más Grand Slam".

"No puedo hablar en su nombre, no sé cómo piensa, pero tiene derecho a dar su opinión sobre cómo me ve en cuanto a récords. Personalmente, no siento que esté obsesionado con nada en mi vida. Lo que siento es pasión y gran deseo. Voy hacia los objetivos que quiero lograr y nunca he tenido problemas en manifestarlo", contestó Novak Djokovic en declaraciones publicadas por el diario AS.

"Tal vez alguien no pueda decir algo y luego se dedique a ello, pero nunca ha sido difícil para mí decir: 'Quiero romper este récord o alcanzar tal objetivo'. No sé por qué eso debe ser malo, no sólo en términos de récords, sino también en la política del tenis.

"Desde que era un joven tenista, no he tenido miedo de gritar mis objetivos: quiero ser el número 1 y ganar Grand Slam. Por supuesto, estos objetivos van aumentando, y cuando logras uno, aparece otro. Es mi camino y es único, como el de Rafa", añadió el Djoker.

Además, el serbio aprovechó para declarar su respeto a la carrera de Rafa Nadal, a quien consideró el rival más duro que ha enfrentado en cu carrera.

"Todo es un problema de percepción e interpretación de lo que ha dicho. Respeto mucho a Rafa, probablemente más que a cualquier otro tenista en el mundo. Ha sido el rival más duro que he tenido en mi vida. Todo lo que ha logrado, su dedicación al tenis y la forma en la que entrena y juega son dignos de admiración. Sabe lo que le motiva, no puedo entrar en eso", sentenció Djokovic.

