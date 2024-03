Novak Djokovic dice adiós a su entrenador, Goran Ivanisevic, tras 12 Grand Slams

El fin de una era llegó para Novak Djokovic, quien no ha tenido un buen inicio de año. En el Abierto de Australia perdió ante Jannik Sinner en Semifinales y en India Wells ni superó el segundo partido, en el cual perdió ante Luca Nardi. "Fue una actuación muy pobre, no estoy acostumbrado a no ganar", reconoció el tenista, que ahora informó que rompió relación con su técnico Goran Ivanisevic.

El croata fue campeón de Wimbledon 2001 y como entrenador de 'Nole' logró 12 Grand Slams. "Decidimos romper hace unos días. Nuestra química tiene altos y bajos, pero nuestra amistad no. De hecho, estoy orgulloso porque además de ganar torneos hemos tenido una batalla de Parchís... y eso no parará", compartió el tenista en redes sociales.

"Recuerdo claramente el momento. Le llamé en 2018. Marian (Vajda) y yo queríamos innovar en nuestro juego. También llegaron otras cosas, como diversión y felicidad. También número 1, récords y 12 grandes (más algunas finales). ¿Y tengo que mencionar el drama?", recordó Djokovic en su publicación para informar de su despedida con Ivanisevic.

El entrenador croata también estuvo con Marin Cilic, con quien ganó el Abierto de Estados Unidos 2014 y de quien se separó tras Wimbledon 2016. Tras ello estuvo con Tomas Berdych y Milos Raonic, antes de sumarse al equipo de Djokovic, quien encontró "un segundo aire" a lado del experimentado técnico y ambos reinaron durante los últimos años para romper el empate que el serbio tenía con Rafael Nadal y Roger Federer.

Ahora vienen tiempos de cambio para ambos y parece difícil que después de 12 títulos de Grand Slam alguien pueda igualar lo que el croata alcanzó a lado de Djokovic, quien a los 36 años -probablemente- comienza la última etapa de su carrera como jugador.

