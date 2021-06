Naomi Osaka: Abandonó Roland Garros tras multa por no asistir a conferencias

La tenista japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo, anunció este lunes que se retira del torneo de Roland Garros para que "todo el mundo vuelva a concentrarse" en el deporte, tras la polémica por haber sido sancionada con 15 mil dólares de multa por no acudir a una rueda de prensa durante el torneo.

"Creo que lo mejor para el torneo, para otros jugadores y para mi bienestar es que me retire para que todo el mundo pueda centrarse de nuevo en el tenis que se está jugando en París", anunció la jugadora en su cuenta de Twitter.

Osaka, que explicó haber sufrido episodios de depresión desde el Abierto de Estados Unidos de 2018, añadió que no pretendía ser una "distracción" y admitió que no fue suficientemente clara al explicar que enfrentarse a la prensa daña su salud mental, lo que le llevó a no participar en la rueda de prensa tras superar la primera ronda del torneo.

“Nunca quise ser una distracción y acepto que el ‘timing’ no fue el ideal y que mi mensaje podría haber sido más claro. Más importante, nunca hubiera trivializado con la salud mental o hubiera utilizado el término a la ligera”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:KUN AGÜERO EN PRESENTACIÓN EN EL CAMP NOU: 'LLEGO AL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO'