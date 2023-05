Michael Phelps se preparó en San Luis para los JJ.OO. de Beijing y Londres, reveló directivo

Michael Phelps, leyenda viviente de la natación, habría encontrado una 'fortaleza' en San Luis Potosí. Rafael Lebrija, director del Centro Deportivo La Loma, reveló a ESPN que el exnadador estadounidense estuvo alrededor de dos meses en dicho centro, como parte de su preparación para Beijing 2008 y Londres 2012.

"Michael Phelps vino un par de ciclos a entrenar, inclusive con otros usuarios a los lados en un ambiente muy bonito", señaló Lebrija.

Lebrija también se vio sorprendido por la disciplina del 21 veces medallista de oro. El director del Centro Deportivo La Loma platicó que Phelps pasó Año Nuevo en San Luis Potosí; sin embargo, el estadounidense no tuvo tiempo para festejar, pues terminó el año nadando y empezó el siguiente con lo mismo.

"Lo invitamos a ver si quería pasar Año Nuevo con nosotros, vino un ratito, luego se fue a acostar y me dijo: 'termino y empiezo el año con lo que me gusta y sé hacer'. Phelps terminó el año nadando y empezó el siguiente, a las 5 am, nadando", contó Rafael.

Asimismo, Lebrija también se asombró con la cantidad de comida que consumía el equipo olímpico de natación de manera diaria. "Tenía que ingerir cerca de 8 mil calorías al día. Era una cantidad monstruosa de comida. Es impresionante como comían."

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: RAFAEL NADAL: "PROBABLEMENTE 2024 VA A SER MI ÚLTIMO AÑO COMO PROFESIONAL"