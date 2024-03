Miami Open: Tenista francés se desploma en pleno partido

Durante el Masters 1000 de Miami el joven francés Arthur Cazaux, de 21 años, encendió las alarmas entre profesionales y aficionados. El galo, actual número 74 del ranking ATP, se enfrentaba a su compatriota Harold Mayot en la primera ronda de la Qualy cuando, durante el tercer set, perdió la estabilidad y se desplomó en la cancha.

Los presentes observaron cómo Cazaux quedó en el suelo, con sus brazos rígidos y las manos hacia el cielo. Inicialmente, la reacción ante su caída no fue inmediata, ya que en un principio pensaron que sólo se trataba de cansancio, acompañado de un calambre. Sin embargo, un médico, al percatarse de la gravedad de la situación, intervino rápidamente.

Segundos más tarde, el umpire acompañó al especialista después de que un ball boy se acercara a Cazaux. Por último, Mayot cruzó la cancha y también se dirigió hacia el centro de la escena. El diagnóstico preliminar fue un fuerte golpe de calor, por lo que el tenista abandonó la cancha en silla de ruedas y protegido del sol con una sombrilla. Luego fue trasladado a un centro médico, donde recibió un chequeo general. Cazaux, que es dueño de tres títulos Challenger y era el tercer favorito en la qualy, logró recibir asistencia a tiempo.

Expresa su preocupación

El francés Harold Mayot mostró su angustia tras lo sufrido con su adversario a través de redes sociales.

“Hacía varios partidos que no se sentía bien y empezaba a tener calambres. No lo vi caer y pensé que estaba acostado porque tenía un calambre. Cuando me di cuenta de que era grave, acudí inmediatamente a él y me preocupé mucho”, escribió.

Debido a las altas temperaturas en Miami, Arthur Cazaux se desmayó en pleno partido y tuvo que retirarse. PS: Deja mucho que desear la (no) reacción de su rival, Mayot.pic.twitter.com/2fKjr9dDSJ — Set Tenis (@settenisok) March 18, 2024

