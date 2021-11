Medallista Olímpica aseguró que recibió un ataque racista con gas pimienta

Ante la declinación de Simone Biles de concluir su participación en Tokio 2020, Sunisa Lee, tomó el lugar de la multimedallista olímpica, para colgarse en la Gimnasia Artísitca en los pasados Juegos Olímpicos.

Esto llevó a la atleta a tomar notoriedad e incluso participar en medios de comunicación como cuando tomó parte del programa 'Dancing with the Stars'; sin embargo, no todo fue 'miel sobre hojuelas' para la gimnasta, quien aseguró sufrió un ataque de racismo.

Y es que Suni Lee aseguró, en entrevista con PopSugar que después de una fiesta en Los Ángeles, mientras esperaba el transporte, con un grupo de amigas de origen asiático, "pasó un automóvil y la gente que iba en él comenzó a gritar insultos racistas como 'ching chong' y que 'regresaran al lugar de donde vinieron'".

Además, uno de los pasajeros roció el brazo de la atleta con gas pimienta antes de que el automóvil se marchara, confesó Lee, quien además reveló a CNN que este incidente ocurrió en octubre pasado.

"Estaba tan enojada, pero no había nada que pudiera hacer o controlar porque se saltaron", dijo Lee a PopSugar.

"No les hice nada, y tener la reputación, es muy difícil porque no quería hacer nada que pudiera meterme en problemas. Simplemente, dejé que sucediera", agregó la atleta.

