Julián López 'El Juli' se retira al final de la temporada

Con el paso de los años, las estrellas del toreo se van apagando, ahora fue el turno de Julián López “El Juli”, quien a través de un comunicado dio a conocer que al terminar la temporada va a retirarse indefinidamente de los ruedos, dejando gran nostalgia a todos sus aficionados.

“En esta etapa longeva e intensa ha habido de todo, aciertos, errores, triunfos, fracasos, cornadas… pero después de vivirlo todo, queda en mí un fondo de satisfacción y agradecimiento a la vida por sentirme grande en una profesión tan dura y difícil”, expresó el español.

Julián López tuvo una carrera extraordinaria con 1851 corridas, en las que obtuvo 2863 orejas, 97 rabos y 955 salidas a hombros, siete de ellas por la Puerta del Príncipe y sólo una vez por la Puerta Grande de Las Ventas.

“El toreo ha sido, es y será la inspiración y el motor de mi vida y doy este paso con la más absoluta felicidad por haber cumplido todos mis sueños, incluso más de lo que podía imaginar”, mencionó el torero que tomó la alternativa el 18 de septiembre de 1998 en la plaza francesa de Nimes.

La última corrida que tendrá el madrileño será el próximo 1º de octubre en la Feria de San Miguel de Sevilla. Aunque no sabe qué es lo que viene para su vida después de esa fecha, de algo está seguro, de que tendrá más tiempo para estar con su familia y de gozar sus aficiones.

Además de agradecer a su familia, seres queridos y su afición, “El Juli” también se va gratificado con su oponente en el ruedo: "Al toro, que me ha hecho expresarme, sentir y emocionar en la verdadera profundidad de mi persona. Ese animal que amo con todas mis fuerzas, que admiro y que ha sido el más honesto y verdadero con lo que me he cruzado en mi camino".

Fue en los 90’s cuando “El Juli” comenzó en el arte del toreo a la edad de ocho años al ingresar a la Escuela de Tauromaquia en Madrid, debido a su corta edad, tuvo que viajar a México para ejercer como novillero y ganarse el cariño de los mexicanos.

