Jon Rahm domina el tercer día del Mexico Open at Vidanta

En la tercera ronda del Mexico Open at Vidanta, el jugador del día fue el español Jon Rahm, quien hizo el puntaje más bajo en su carrera en el Tour con 61 tiros -10 bajo par, rompiendo el récord de 63 que tenía.

El número uno del mundo está empatado con Akshay Bhatia en el segundo lugar con 17 bajo par. De esta manera, Jon revivió la lucha por conseguir el bicampeonato que se había esfumado al tener dos malos días.

"Fue una ronda maravillosa. Para ser honesto, no sentí los swings, no se sintieron tan diferentes hoy comparado con los primeros dos días. Hoy todo pareció perfecto. Hice muchos swings muy buenos, y los que no fueron tan buenos, aún así me dieron el resultado", dijo Rahm.

El primer lugar sigue siendo para el estadounidense Tony Finau que comenzó el día con ventaja de un golpe, no cedió la presión, anotó un 65 para 194, 19 bajo par, y una ventaja de dos golpes sobre Rahm y Bhatia.

Por otra parte, los mexicanos continuarán su lucha en la final, ya que Raúl Pereda se mantuvo con -8 golpes bajo par y Sebastián Vázquez tuvo un resultado de 67 y -4 golpes bajo par.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: MEXICO OPEN AT VIDANTA: LUIS GARCÍA DISFRUTA DEL GOLF EN EL TORNEO