Habrá 'Noche de mujeres toreras' en la Plaza México

Hilda Tenorio, quien es considerada una de las mejores matadoras de toros de los últimos tiempos, regresa a La Plaza México y lo hace en plan grande, ya que lo hará como madrina de confirmación de alternativa de Paola San Román y Rocío Morelli.

La matadora michoacana sumará su festejo número 17 en el coso de Insurgentes, en lo que será una corrida de mujeres que promete muchas emociones con toros de las ganaderías de Garfias de Vista Hermosa y Garfias.

Para Hilda Tenorio, este compromiso, donde todas las localidades estarán al 2x1, es de suma responsabilidad ya que al ser la espada de mayor experiencia tendrá que ser la punta de lanza. "Es un festejo que se más hace muy bonito y en lo personal es muy curioso, pues seré madrina por partida doble. En un festejo de mujeres y yo la madrina, llevó la responsabilidad como punta de lanza, pues vengo como la torera veterana", señalo.

Pese a su gran trayectoria dentro de los tendidos, Hilda fue blanco de muchas críticas al no haber triunfado la última vez que se presentó en La México. Sin embargo, esta situación la hizo más fuerte y confía en salir victoriosa. "Me sentí muy desilusionada y pensé que jamás iba a pisar esta plaza, pero, la vida da tantas vueltas. Esto es una bendición, me están prestando el escenario para venir a disfrutar una tarde más en la que considero mi plaza", advirtió.

Por su parte, Paola San Román, quien confirmará su doctorado a lado de otras importantes toreras, dijo que presentarse en la Plaza México es como un sueño y por lo tanto saldrá a dar el todo por el todo. "Venir a La Plaza México es siempre un sueño y en un cartel así es otro sueño más, pero lo que es más relevante para todos nosotros los toreros es confirmar nuestra alternativa", afirmó.

La matadora queretana ve con buenos ojos que durante esta Temporada Grande, los carteles sean inclusivos y realcen el trabajo de todos aquellos relacionados con la Fiesta Brava. "La temporada de reapertura está siendo muy importante e inclusiva, con la presencia de matadores, matadoras, rejoneadores, forcados y novilleros. Sin duda es muy importante que el público vea un poco de todo lo qué hay en esta baraja taurina", puntualizó.

Para este festejo, que dará inicio a las 20:00 hrs., además de que las localidades estarán al 2x1, también existirá la misma promoción en cervezas y destilados con la finalidad de que todos aquellos que acudan se vayan con un buen sabor de boca.

