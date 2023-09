Guadalajara Open: Jabeur y Sakkari, ganan sus respectivos partidos y avanzan a tercera ronda

La gran favorita, Ons Jabeur, arrancó de gran forma su participación en el torneo individual del Guadalajara Open Akron presentado por Santander, con una victoria contundente sobre la estadounidense Alycia Parks, dentro de la segunda ronda.

La tunecina, séptima jugadora del mundo, fue ampliamente superior a su rival y totalmente aclimatada a la altura y al calor de la capital tapatía, se llevó el primer parcial en solo 26 minutos con dos quiebres a su favor.

Parks de 22 años y número 45 del mundo, se notó muy nerviosa y nunca pudo entrar en el ritmo del encuentro, sumando 26 errores no forzados en esa primera manga. En el segundo set, la norteamericana logró romper en una ocasión el saque de la africana, quien rápidamente respondió y terminó el partido en apenas 59 minutos de acción. En total, Parks sumó una cantidad inusual de errores con 49, y ahí se escribió la historia, pues Jabeur solo necesitó cuatro tiros ganadores para alzarse con la victoria.

Esta fue la tercera victoria de Ons Jabeur sobre Alycia Parks en igual número de enfrentamientos. Previamente, se vieron las caras en Berlín 2022 y Charleston 2021, ambas sobre canchas de césped, y con victorias de la sembrada número uno del torneo jalisciense.

Su próxima rival, en busca del boleto a la ronda de las ocho mejores, será ante la italiana Martina Trevisan, jugadora 54 del ranking, a quien le ganó su único enfrentamiento previo, en Charleston 2021.

En otro encuentro de segunda ronda, la letona Jelena Ostapenko, sexta preclasificada del certamen, avanzó sin sobresaltos, con una rápida victoria sobre la ucraniana Marta Koustyuk, 42 del ranking WTA, por parciales de 6-2 y 6-3. Ostapenko, número 16 del mundo, aprovechó una molestia en la pierna izquierda de la ucraniana, quien salió a la cancha con un gran vendaje, para romper su servicio en tres ocasiones durante el primer parcial, el cual tuvo una duración de 31 minutos.

En el segundo set siguió la misma tónica, con dominio de la letona, campeona de Roland Garros en 2017. Un quiebre a favor en el sexto juego, inclinó la balanza en forma definitiva para Ostapenko, que con su servicio selló el boleto a los octavos de final, en una hora con 4 minutos. Su próxima rival será la estadounidense, Sofía Kenin, finalista la semana pasada en San Diego, a quien aventaja 2-1 en los tres duelos directos que han tenido, el último de ellos el año pasado en Dubái.

En Guadalajara, Jelena Ostapenko, está en busca del séptimo título de su carrera y el segundo de la temporada tras coronarse en Birmingham.

Sakkari se gana a pulso a la afición mexicana con su talento

Maria Sakkari no solo ostenta el mejor físico del circuito de la WTA, también el cariño del público mexicano, a quien deleitó con la potencia de su juego al vencer a la australiana Storm Hunter 6-2 6-4 en 1 hora 19 minutos de partido.

En el tercer día de actividades del Guadalajara Open Akron presentado por Santander, la de Atenas tuvo una cómoda victoria en el encuentro de segunda ronda que lució prácticamente lleno en el Estadio Akron y con la calidez de adultos y niños que le gritaban constantemente: “I love you, Maria”.

Sakkari, quien considera a México como su segundo país favorito, dio cátedra de su nivel de juego, potente desde el fondo de la cancha y también de la efectividad de su servicio, que le permitieron ponerse 3-0 arriba del marcador en solo nueve minutos del primer set.

Si bien el comienzo del segundo set no estuvo a su favor, ya que perdió su servicio en el primer juego, fue recuperando poco a poco la confianza y cuando logró igualar 4-4 el marcador arrancó la mayor ovación del público y de ella misma al decirse: “Let’s go, let’s go!

En el décimo juego, Hunter tuvo la responsabilidad de mantener la paridad del score, pero los nervios se apoderaron de ella y Sakkari se aprovechó de la situación para romper su servicio y adjudicarse su clasificación a la tercera ronda. Otra preclasificada que ya se encuentra en los cuartos de final es la letona Jelena Ostapenko, quien venció en sets corridos a la ucraniana Marta Kostyuk 62-6-3.

