Gaby Agúndez y Alejandra Orozco empiezan con el pie derecho en los Juegos Panamericanos

Las mexicanas Gaby Agundez y Alejandra Orozco, medallistas olímpicas en Tokio 2021, en sincronizados, “soltaron el nervio” en la apertura de los clavados de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y calificaron entre las tres primeras a la final y disputa de medallas de la plataforma de 10 metros individual, que se llevará a cabo este sábado.

En el Complejo Acuático chileno, Gaby Agundez logró en cinco saltos acumular 333.75 unidades, para ubicarse en la segunda posición, detrás de la canadiense Caeli Mackay, primer lugar de esta etapa con 343.95 y con quien tiene la “espinita” clavada del mundial de Fukuoka, al quedar la mexicana en cuarto y Mackay, bronce por una mínima diferencia en la puntuación.

Por su parte, Alejandra Orozco, doble medallista olímpica en sincronizados, bronce en individual en Lima 2019 y actualmente embajadora de PanamSports, ocupó en esta etapa clasificatoria la tercera posición, tras cinco saltos constantes donde sumó 320.10 unidades. Asimismo, la clavadista juvenil Alejandra Estudillo fue sexta, con 311.60, pero no pudo acceder a la final ya que solamente avanzan dos exponentes por país.

La originaria de La Paz, Baja California Sur, Gaby Agundez se dijo satisfecha de su primera aparición en la plataforma continental, por lo que se enfocará a mejorar los detalles para buscar el podio individual, y posteriormente en sincronizados a lado de Alejandra Orozco.

La también medallista mundial en Fukuoka 2023, declaró: “estoy feliz de participar en mis segundos Juegos Panamericanos a pesar de todo lo vivido, fue la etapa preliminar, se cumplió el objetivo que era pasar a la final, ahorita fue tal cual para soltar los nervios”.

La pupila del entrenador Iván Bautista se dijo con el potencial para enfrentar a sus rivales de Canadá y Estados Unidos, por lo que su objetivo será “primero sentirme bien con mis clavados, con mi competencia y eso me llevará a un buen resultado, claro que sueño con estar arriba del podio viendo la bandera de mi país en lo más alto, esperemos que todo salga como queremos, me encanta lo que hago”.

También se refirió a la anécdota de la presentación de atletas, donde “estaba esperando mi momento de saludar, ver el público y que gritaran cuando escuchara mi nombre, me saltaron, no sé qué pasó pero son esas pequeñas cosas que pueden pasar, que no están en nuestras manos y que no nos pueden sacar de nuestra concentración, así que lo tomé de la mejor manera”, ya que respondió la omisión con una sonrisa.

Por su parte, Alejandra Orozco, quien tuvo el apoyo en gradas de sus papás y esposo, destacó que “México es potencia, creo que las tres lo hicimos muy bien y somos un gran equipo”.

Recordó que los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 “para mi tienen un sabor diferente, de voluntaria -en Guadalajara 2011- a mis terceros, feliz de compartirlo con mi familia que han estado todos estos años, ahora con mi esposo que se emociona mucho más que yo, significa mucho para mi”.



Sobre su desempeño en la preliminar, la jalisciense dijo “me tocó abrir, fui la primera pero es sorteo, fuimos el cáliz de los clavados pero lo disfruté, me concentré en lo que sí me corresponde hacer, es ir clavado por clavado y al final cerrar”.

Para la final indicó que “todo puede pasar, ni exceso de presión ni exceso de confianza, hay que estar en esa línea de nuestro enfoque y saber que esto no se acaba hasta que cae el último clavado, todas tenemos oportunidad y eres tu con la plataforma la rivalidad”.

