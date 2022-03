Donovan Carrillo: 'Hasta el momento mi equipaje sigue demorado'

El histórico patinador mexicano Donovan Carrillo lamentó no poder participar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se celebra en Montpellier, Francia, debido a que no contó con sus patines para la competencia.

"Ha sido muy difícil tomar esa decisión debido a la importancia y las grandes expectativas que se tenían para este evento. Lamentablemente, después de evaluar toda la situación junto con mi entrenador Gregorio Núñez, decidimos que era lo más sensato a raíz de los infortunios que precedieron al día de hoy.

"Mi equipaje con mi equipo deportivo no fue recibido a tiempo. Hicimos todo lo que estuviera en nuestras manos desde el inicio y también muchas personas en Francia y México nos estuvieron apoyando para buscar soluciones. Desafortunadamente, la situación de los patines y equipaje siempre estuvo fuera de nuestro alcance y no pudimos encontrar a tiempo una solución para este percance”, escribió el tapatío de 22 años de edad en su cuenta de Instagram.

Donovan, quien rompió una sequía de 30 años sin participación tricolor en esta disciplina en la máxima justa deportiva e hizo historia al convertirse en el primer mexicano en la historia en clasificar a una Final Olímpica de Patinaje Artístico, tenía el objetivo de mejorar el resultado obtenido en Beijing 2022.

“El día martes 15 de marzo, después de ver el panorama Y la incertidumbre de no tener patines, me contacté con el personal de Edea Skates para conseguir unas botas nuevas con un par de cuchillas MK Blades qué me permitieran entrenar. Sin embargo, al no tenerlas en existencia en ese momento, la solicitaron a sus distribuidores oficiales.

"Al día siguiente, patiné con los patines nuevos y pese al gran esfuerzo que hicieron todos los involucrados, no logré sentirme cómodo ni en control, aunque se tratara de la misma marca de patines. El control y la precisión son vitales al patinar y al no sentir ninguno de los dos, el riesgo de intentar los elementos sin tener amoldados los patines es innegable”, explicó.

La madrugada de este jueves se disputó el programa corto de la justa del orbe.

"El último correo que recibí el 23 de marzo de la empresa que entregaría mi equipaje decía que las maletas llegarían en el horario de las 8:30 a 13:00 del día jueves 24 de Marzo. El plan era hacer la práctica oficial con los patines nuevos y una vez que llegaran las maletas, poder competir con mis patines de siempre.

“Hasta el momento que estoy escribiendo y publicando este mensaje, mi equipaje sigue demorado. Al viajar en avión, los patines de hielo no pueden llevarse como equipaje de mano debido al riesgo que presenta la cuchilla y como patinadores, estamos propensos a pasar por estas situaciones en los momentos más inoportunos. Es triste darse cuenta en carne propia que a este riesgo se atiene cualquier patinador al competir internacionalmente”, finalizó.

