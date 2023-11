Dolores Hernández mantiene la esperanza de asistir a París 2024 gracias a los e-sports

Después de un duro 2023 para el deporte acuático en México, Dolores Hernández se sigue consolidando en los e-sports, ya que tiene la mirada bien fija en París 2024 con el deseo de disputar otros Juegos Olímpicos.

Con el apoyo de la plataforma de streaming Twitch, la clavadista sigue recaudando dinero para pagar sus entrenamientos y poder acudir a la justa olímpica, en un proceso que ha sido más que complicado.

“Cuando me di cuenta que no iba haber competencias y que no iba haber apoyos, no quise quedarme con los brazos cruzados y busqué una solución. Qué mejor que el gaming que es algo que me gusta demasiado y hasta el momento me ha ido bien. Twitch es una plataforma que facilita mucho hacer el stream y yo la escogí porque la gente se acerca más en el tema del gaming y fue la mejor opción”, dijo Hernandez para RÉCORD.

Aunque pareciera broma, para Lola es más difícil practicar los videojuegos que lanzarse desde el trampolín, pues a pesar de que domina juegos como FIFA, Fortnite, Call Of Duty, acá se requiere ser más sociable.

“Se me ha complicado ser gamer, porque me ha costado trabajo conectar con la gente, soy una persona poco sociable, pero he ido mejorando. En los clavados es más fácil ver la mejoría”, comentó la clavadista.

En cuanto a las palabras que ha dicho Ana Gabriela Guevara en contra de los atletas mexicanos, Lola Hernández señaló: “Es un poco triste, nunca me había tocado algo así en el deporte, pero lo importante es que los deportistas acuáticos estamos demostrando que aún así hacemos lo que tenemos que hacer, le echamos ganas”, concluyó

Hernández no deja de entrenar y se prepara para el selectivo previo al Mundial de Doha, donde desea conseguir alguna de las plazas que le faltan a México.

