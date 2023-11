Djokovic cayó ante Jannik Sinner y se complica su lugar en Finals Masters ATP

Aclamado por sus compatriotas en las gradas, Jannik Sinner derrotó por primera ocasión a Novak Djokovic, en las Finales de la ATP.

El italiano de 22 años triunfó por 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2) en un partido que duró más de tres horas y que concluyó el miércoles en la madrugada.

Fue el primer triunfo de Sinner sobre Djokovic, primero del escalafón mundial, en cuatro duelos. El astro serbio vio cortada una racha de 19 victorias, no caía desde que el español Carlos Alcaraz lo derrotó en cinco sets en la Final de Wimbledon.

Sinner aseguró el resultado con un remate potente frente a la red, lo que desató el júbilo en Turín.

"Esto significa mucho para mí. Cuando vences al número uno del mundo, alguien que tiene 24 trofeos del Grand Slam, evidentemente te sientes en la cima... No existe un mejor lugar para vencer al número uno. Después de Wimbledon yo dije que me sentía un poco más cerca, pero no gané un solo set", dijo Sinner al pie de cancha, durante una entrevista interrumpida por los cánticos del público.

El juez de silla tuvo que intervenir en varias ocasiones para solicitar que los espectadores guardaran silencio. Con frecuencia, el público alentó a su ídolo y abucheó a Djokovic.

El veterano de 36 años, quien suele contar con mucho apoyo en Italia, soportó las muestras de rechazo e incluso retó a la multitud para que le mostrara más hostilidad.

“Creo que la diferencia principal es que, en los puntos importantes, él jugó a ganar. Mostró más coraje”, dijo Djokovic. “Mereció ganar, porque yo no fui suficientemente agresivo en los puntos importantes”.

Sinner, quien doblegó 6-4, 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas el domingo, en la primera jornada del certamen, está ahora a punto de avanzar a las Semifinales del sábado.

