Daniela Martínez sobre Juegos Paralímpicos: 'Me veo en lo más alto, escuchando el himno nacional'

Daniela Martínez buscará coronar su meteórica trayectoria con una medalla de oro en la categoría K44 más de 58 kilos en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, donde el taekwondo debuta en el calendario de la máxima justa deportiva.

"Me visualizo en lo más alto, escuchando nuevamente el Himno Nacional Mexicano. La verdad sería mi mayor sueño, me pongo a pensar y se me pone la piel chinita de la felicidad que me daría, de la emoción, el orgullo. En muy poco tiempo he tenido esos logros, me los propuse desde que inicié en el taekwondo me puse muy fijas mis metas, me considero una persona muy perseverante, muy disciplinada y creo que esas cosas son las que me han traído hasta donde estoy ahorita", platicó la taekwondoín en entrevista con RÉCORD.

"Es mucha felicidad, alegría, orgullo, se siente vibrar por dentro del cuerpo muy bonito", aseguró Daniela, quien practicó atletismo y futbol convencional.

En 2018 Daniela se inició en el arte marcial por invitación de la entrenadora Janet Alegría y su ascenso fue inmediato. Subió a lo más alto del podio en los Juegos ParaPanamericanos Lima 2019, en el México Open 2020, así como en el Clasificatorio Continental de Costa Rica donde conquistó el boleto para Tokio 2020.

"El taekwondo significa grandeza porque me ha abierto puertas que jamás en mi vida pensé. Realmente, no soy de esas personas que soñaba con esto, pero se dio la oportunidad y desde el primer momento lo soñé", mencionó.

Su discapacidad no le afectó en su vida personal, aseguró Martínez, quien encontró fortaleza en los comentarios discriminatorios que recibió.

"A lo mejor hubieron ciertos momentos, ciertos comentarios, pero creo que los seres humanos a veces somos muy egoístas o a veces herimos a los demás tengamos o no una discapacidad. Entonces la verdad no tomé esos comentarios, me hicieron crecer y más fuerte y son los que me han hecho llegar hasta donde estoy.

"La discapacidad está en la mentalidad de las personas. (Les diría) que nos demos cuenta de eso, que valoremos porque el día de mañana no sabemos qué pueda pasar, entonces nada más que valoremos, respetemos y aprendamos a ser empáticos", expuso la taekwondoín de 27 años de edad.

Martínez debutará en Tokio 2020 este viernes ante la francesa Laura Schiel en la Ronda de Dieciseisavos a las 21:30 horas (tiempo de México).

