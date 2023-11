Crisanto Grajales se dijo entusiasmado para competir en el Triatlón Xel-Há

Crisanto Grajales está preparado para afrontar el Triatlón de Xel-Há, un evento muy importante para él porque representa el cierre de su temporada y por el gran cariño que le tiene a la competencia. En conferencia de prensa previa a su participación este 18 de noviembre, se mostró conmovido por la bienvenida de la organización, quien le entregó un reconocimiento especial a su trayectoria.

“Estoy muy contento y soy afortunado de poder hacer lo que llevo toda una vida haciendo, lo que tanto me gusta y me apasiona. Sí tengo ganas de llorar. Estoy enamorado de este evento”, señaló.

El multimedallista explicó que su sentir se debe al apoyo recibido por parte de todo el equipo de Xel-Há que no solo lo ha impulsado y ha estado pendiente de él, sino de todos los triatletas mexicanos. Con respecto a sus compatriotas, Grajales habló sobre las nuevas generaciones en este deporte y las críticas que ha recibido de quienes consideran que debería dejar el lugar para que alguien más joven lo releve.

“Ahora sin duda en algún momento la estafeta será para los jóvenes que tenemos aquí. Les deseo el mayor de los éxitos siempre. El triatlón es mi vida, es algo que a mí me encanta, es mi trabajo, lo disfruto muchísimo y pues es verdad que ahora rompemos un poco el esquema porque en realidad la media en el triatlón ha de estar como en los 26 años máximo y yo tengo 36 años, entonces no me considero viejito, pero para el triatlón realmente ya salimos del esquema y la verdad creo que lo que hemos conseguido se ha logrado por trabajo, por dedicación”, afirmó el multicampeón.

De igual forma no negó que los recientes resultados obtenidos en Juegos Panamericanos Santiago 2023 le alegraron porque son muestra de que aún tiene la capacidad de competir a un gran nivel contra los más jóvenes.

Nelly Becerra, asesora técnica del Triatlón de Xel-Há, corroboró lo mismo al recordar que la actitud de Grajales siempre ha sido apoyar e invitar a todos, sin embargo, si no hay alguien que pueda competirle a nivel nacional y demostrar que es mejor, él no tiene porque hacerse a un lado.

