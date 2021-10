COM: María José Alcalá buscará la presidencia del Comité

La exclavadista y presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, María José Alcalá, confía en que se convertirá en la primera mujer en dirigir el Comité Olímpico Mexicano (COM) en la historia.

“Habrá una contienda sana, de respeto y si gano sumaré a todos. Que estoy segura que ganaré. Estoy logrando el consenso para tener los votos necesarios para estar al frente del Comité Olímpico Mexicano. He escuchado y he atendido a los presidentes de federación y también a los Miembros Permanentes y estoy logrando el consenso para lograr eso”, platicó la diputada federal por la LXV Legislatura por el Partido Verde Ecologista de México en entrevista con RÉCORD.

“Para mí es muy importante hacer un proyecto de unidad, donde todos podamos participar y construir la viabilidad para que el Comité Olímpico Mexicano esté actualizado en los temas de la agenda 2030 como lo pide Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, donde deja claramente que todos unidos somos mucho más fuertes. Será muy importante tener transparencia y una buena gobernanza para que también la Iniciativa Privada se sume, pueda aportar y saber hacia dónde se dirigen sus aportaciones con mucha transparencia”, añadió.

La cuatro veces seleccionada olímpica, contenderá por el puesto en la Asamblea General del organismo el próximo 11 de noviembre.

“Para mí es un alto honor competir para ser la primera mujer en dirigir los trabajos del Comité Olímpico Mexicano. El primer gran reto es tener la unidad, el segundo gran reto es organizarnos y planear para poder tener buenos resultados y también que tengamos todos en la mira que el deporte nos une y que debemos de tener conciencia de qué se requiere técnica y profesionalmente para lograr los resultados”, aseguró.

“Lo que es importantísimo es un trabajo profesional, eficaz y transparente. Eso es lo que nosotros debemos de aportar al deporte y eso todos los días se va construyendo. Escucharé a todos los presidentes de federación, a todos los miembros Permanentes, porque también hay muchos casos de éxito, no solamente hay cosas negativas y en este sentido quiero reconocer a Don Carlos Padilla Becerra. Trataré de seguir aportando en el Olimpismo, algo que he vivido, he aportado y seguiré aportando siempre”, enfatizó.

La medallista centroamericana, panamericana, de Copas del Mundo, de Campeonato Mundial y ganadora del Premio Nacional de Deportes es Licenciada en Derecho, Maestra en Administración Pública, tiene un Master en Organizaciones Deportivas y ha ocupado cargos de la Administración Pública como de elección popular.

“Es tiempo de las mujeres, pero también somos capaces de tomar las riendas del deporte. Nosotras también hemos demostrado el profesionalismo y nuestra capacidad para lograr el triunfo y poder estar al frente de un Comité Olímpico Mexicano”, expuso.

