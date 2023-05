En un gesto sin precedentes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en colaboración con Carlos Bremer, CEO de Grupo Value y reconocido impulsor del deporte en el país, destinaron mil millones de pesos para apoyar a los deportistas mexicanos que participaron en el ciclo olímpico anterior. Esta iniciativa representa un respaldo sin precedentes para los atletas y sus familias.

Carlos, quien ha sido una figura destacada en la promoción del deporte en México, manifestó su satisfacción con el apoyo brindado por López Obrador. En una declaración realizada este viernes, expresó: "A mí me ha tocado ver en esta administración que el presidente hizo un apoyo que nunca he visto y participé en él.

"Les dio mil millones de pesos a 950 familias de deportistas, no sé dónde estaban esas niñas o si les tocó o no, no pregunté porque no me quiero meter en grillas, pero de que hay apoyo histórico, lo hubo".

Bremer, reconocido por su apoyo a destacados deportistas como Saúl 'Canelo' Álvarez y Gaby López, subrayó que Obrador ha demostrado un respaldo sin precedentes a todos los atletas mexicanos.

"Le metí mucho apoyo a la delegación olímpica. Aporté 100 millones y el presidente 900 y fue un apoyo nunca visto. Lo di de mi dinero personal y eso nunca se había hecho y fue por iniciativa del presidente que vio desesperados a los deportistas".

En relación a la reciente polémica entre Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), y la delegación tricolor de nado sincronizado, Bremer expresó su desacuerdo con las disputas internas. El empresario hizo hincapié en la importancia de mantener el enfoque en los deportistas y abogó por la humildad y el trabajo en equipo.

"Yo siempre me he tratado de mantener lejos de la grilla. Me da tristeza lo que he visto en los últimos días, que la federación y todo. Hay que ver por los deportistas. No me gustan esas peleas entre los deportistas y Ana. No me parece correcto. Hay que ser humildes. Ana que es la jefa debe echarle humildad y aunque diga lo que diga, que trabaje humildemente y ayude al deporte que es su encomienda", manifestó Bremer.

El empresario también resaltó la importancia de resolver las diferencias existentes con las federaciones deportivas y abogó por la unión y el trabajo conjunto para beneficio de los deportistas.

"Hay que ver por los deportistas. Las diferencias con las federaciones siempre han existido. Los motivantes de la guerra hay que terminar con ellos. No tengo lado en las discusiones de Ana. No conozco a los de natación, pero hay que ver cómo se resuelve. México está en el mejor.

