Australian Open: Nick Kyrgios se retira del primer Grand Slam del año por lesión

El polémico tenista australiano, Nick Kyrgios, ha sido dado de baja del Australian Open, donde no podrá competir en la categoría masculina y no será capaz de ratificar su título en dobles junto a Thanasi Kokkinakis.

Kyrgios decidió retirarse del torneo tras una molestia en la rodilla, misma que viene arrastrando desde el pasado mes de octubre, cuando sostuvo su ultimo partido de tenis en buena forma física.

Estoy muy decepcionado. Era uno de los torneos más importantes de mi carrera y esto no es algo fácil. Sentía que tenía la oportunidad de ganar un Grand Slam, pero creo que he tomado la mejor decisión… Llega en un mal momento, pero es parte del deporte. Quería darme una oportunidad y tenía esperanza, pero no ha podido ser. Espero encontrar inspiración en este problema. Obviamente, estoy devastado porque es el torneo de mi país, pero ya estoy pensando en hacer todo lo posible para volver”, aseguró Kyrgios en una conferencia de prensa.

El tenistas australiano se bajó a última hora de los dos torneos previos al Australian Open, la United Cup y el Adelaida 2, además de unirse a las bajas por lesión de tenistas como Paula Badosa, Carlos Alcaraz y a la de su compatriota Ajla Tomljanovic.

Nick Kyrgios aseguró que lo ideal es estar listo para llega a Indian Wells, el primer torneo grande entre slams.

