Ana Guevara: AMLO pidió no hacer juicios por adelantado contra la titular de la Conade

El Presidente de México, Andres Manuel López Obrador, reiteró que no mete al fuego las manos por nadie. Sin embargo pidió no hacer juicios por adelantado en el caso de Ana Gabriela Guevara.

"Cuando tomé posesión dije que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto y eso por ser menor de edad, pero mis otros hijos, mi esposa, otros familiares si cometen un ilícito tienen que ser juzgados. Cero impunidad, nada de que son mis compañeros, mis amigos, mis familiares, mis socios. No llegué a la Presidencia para ser tapadera de nadie y no establezco relaciones de complicidad con nadie, entonces tenemos que actuar con rectitud.

"Si hay delito y la autoridad así lo decide tiene que castigarse a la persona y al mismo tiempo no (hay que) culpar a nadie antes de que terminen los juicios. Es decir, no linchar políticamente a nadie", declaró el Ejecutivo federal durante la conferencia matutina que se celebró en Sonora.

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) enfrenta las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que fue auditado el año pasado y los resultados del primer semestre arrojaron un desvío de 50.8 millones de pesos. Además de una denuncia por presunta extorsión interpuesta en la Fiscalía General de la República por la empresa veracruzana CIMSA.

"Eso lo está viendo la Secretaría de la Función Pública, es un proceso legal. Hay que tomar en cuenta que ya se acercan las elecciones en varios estados y se aprovecha para hacer cuestionamientos, muchas veces sin pruebas, sin fundamentos.

"No se pueden hacer juicios sumarios, no puede haber linchamiento político, tenemos que actuar de manera muy respetuosa con todos y tener confianza para que la autoridad competente resuelva con el compromiso de que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad, sea quien sea", declaró AMLO.

Al hablar del proceso electoral en Sonora, donde en 2021 se renovará la gobernatura, Ana Gabriela Guevara, aseguró en entrevista con RÉCORD a finales de junio que no está negada con el destino. Sin embargo, aclaró, que está enfocada en sus objetivos al frente de la Conade.

"Yo no estoy negada con el destino. Si la gente así lo decide será una decisión que en su momento se tomará", afirmó la subcampeona olímpica en Atenas 2004.

