Alejandra Valencia obtiene medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Alejandra Valencia ganó la presea de plata en la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco celebrada en Hermosillo, Sonora.

La atleta mexicana disputó esta competición en casa, ya que Valencia es originaria de Hermosillo Sonora, la arquera sintió el respaldo del público en las gradas desde la fase de los Cuartos de Final en donde se enfrentó y derrotó a Peng Chia Mao de China 6-4.

Ya instalada en la Semifinal, la sonorense se impuso ante la surcoreana Lim Sihyeon por 4-2 en una tanda de tiros vibrante.

Alejandra Valencia se ha subido al podio en tres diferentes ocasiones en la rama individual en lo que va del 2023, en el Campeonato Mundial de Berlín, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y en el más reciente, en la Copa Mundial.

Valencia declaró que el camino hacia el podio no fue tarea fácil e incluso estuvo muy peleado.

“El camino al podio no estuvo nada fácil y fue muy peleado. Como dije antes de comenzar la competencia, no importa la rival contra la que me toque competir, porque yo siempre tengo que hacer las cosas bien. La definición con la flecha de oro en Semifinales me hizo saber que había logrado lo que quería: medalla en esta competencia”, señaló.

Asimismo, la arquera mexicana contó que el siguiente reto para el equipo de Tiro con Arco mexicano son los próximos Juegos Panamericanos de 2023.

“Nuestro siguiente gran reto son los Juegos Panamericanos, donde vamos a buscar el pase por equipos mixtos a París 2024. Ya conseguimos la plaza en femenil, así que tenemos que enfocarnos para llegar de la mejor manera a Juegos Olímpicos”, sentenció.

