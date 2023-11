Alejandra Ortega, marchista mexicana, 'explotó' por las fallas en la medición

El pasado domingo, durante las pruebas de marcha en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la polémica se desató luego de que el trazado de la pista estuviera mal medido, lo que provocó la irá de los participantes.

Una de las atletas que se quejó luego de que sus tiempos fueran eliminados, fue la marchista mexicana Alejandra Ortega, quien despotricó contra la organización del evento y de los propios juegos al no darse cuenta de que estuvo mal trazada la pista.

"La verdad que es muy triste, es un error garrafal yo diría del evento, son unos Juegos Panamericanos, de verdad, en mi trayectoria de 20 o 21 años compitiendo jamás había sucedido esto, jamás me había pasado. Yo sé que a lo mejor el tiempo que dicen no es real, pues no va a ser real para la World Athletics, pero de verdad que todo el esfuerzo de las competidoras, de las atletas, se echa a la basura, la verdad", comentó Ortega

Desafortunadamente para la mexicana, su tiempo era suficiente para calificarse a los Juegos Olímpicos de París en 2024, mismo que fue anulado luego de darse cuenta de que las marchistas solo recorrieron 17.5 Km.

"Estoy triste porque a pesar de todo sé que iba (con buen tiempo) y que podía dar la marca, las condiciones eran adecuadas para hacer la marca, el circuito, todo se prestaba y pues la verdad esto ya se perdió", sentenció.

