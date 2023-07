Alejandra Orozco sobre México en JJOO: 'Que la incertidumbre no frene el sueño'

Tras dos años sin competir en certámenes internacionales por rehabilitación de cirugías y por falta de apoyo económico, Alejandra Orozco participó en el Mundial de Fukuoka 2023, donde consiguió dos plazas en clavados para México en los Juegos Olímpicos de París 2024, junto a Gabriela Agúndez.

“Estoy contenta, me quedo con un buen sabor de boca al competir al tú por tú con las potencias, con países que tienen más ritmo. Me quedo con esa motivación de que México hizo un gran papel, de que se lograron estas plazas y estas medallas, que esta plataforma femenil está bien representada y que hicimos historia al lograr las dos plazas en una edición”, dijo Alejandra Orozco para RÉCORD.

Además de la plaza olímpica, la de Guadalajara, Jalisco, quedó en el séptimo lugar individual en plataforma de 10 metros y en cuarto lugar de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros al lado de Gaby Agúndez.

“Me da mucho orgullo que hayamos conseguido esas dos plazas en la parte individual y me da ilusión de que México va a tener presencia en los Juegos Olímpicos. Que después de un proceso de mucha incertidumbre, no se frene el sueño, el seguimiento de nuestro deporte y que no se detengan las nuevas generaciones”, mencionó Orozco.

