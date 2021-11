Alcalá sobre mexicanos en Panamericanos Jr.: ‘No podemos exigirles medalla’

La primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 ayudará a darle continuidad a las jóvenes estrellas del deporte mexicano, consideró María José Alcalá.

“Estoy muy contenta, la verdad que estos Juegos ayudan mucho al desarrollo del deporte, a cuidar a las nuevas generaciones”, mencionó Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM).

“Lo que me interesa es que todos los niños, niñas, jóvenes de esta delegación cumplan con un ciclo, que inicien y que terminen el ciclo, que puedan ver su ciclo olímpico reflejado en el 2024, pero si no llegara a suceder que no bajen la guardia, que sigan trabajando, trabajando y es por eso que es tan importante que el Comité Olímpico tenga una innovación total, todo un cambio de las necesidades y modernizarlo”, agregó.

Si bien se espera que la delegación mexicana tenga una buena cosecha de medallas en la justa continental para jóvenes de 18 a 23 años de edad, Marijose enfatizó que el objetivo de esta competencia es detectar los nuevos talentos y darles continuidad rumbo a los Juegos Olímpicos Paris 2024.

“Todo suma, pero lo que nos importa es que ellos empiecen a tener esa fortaleza, tener experiencia, que no se detenga su desarrollo deportivo. Eso es lo principal. Es una expectativa fuerte, de buenos resultados y no podemos exigirles medallas, sino que ellos mejoren sus metas, mejoren su desarrollo y que lleguen motivados para lo que viene.

“Principalmente empezar a hacer todo un equipo multidisciplinario para que empiecen a detectar cómo los vas guiando, cómo los vas cuidando y cómo los vas impulsando, que a veces es lo más difícil”, aseguró.

Estos Juegos son la primera competencia de Alcalá como máxima dirigente del deporte olímpico mexicano.

