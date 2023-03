Acapulco: Alex de Miñaur, el hombre que ganó el título y un lugar en la historia

La batalla por el Guaje de Plata fue intensa; al final el ganador quizá fue el menos probable, pero con su título 2023 del Abierto Mexicano de Tenis, el australiano Alex de Miñaur se ganó no sólo el afecto del público, sino un lugar en la historia del torneo más trascendente de la región.

'Speed Demon' como se le apoda a De Miñaur, llegó a Acapulco como el octavo sembrado, por delante de él había otros nombres que, de apoco se fueron bajando por lesión o porque cayeron mediante avanzaron las rondas, pero el australiano mostrando un nivel sublime.

Alex ahora pone su nombre junto a otros que se pusieron el sombrero de charro y festejaron como es el caso de Thomas Muster, Juan Ignacio Chela, Gustavo Kuerten, Carlos Moyá, Rafael Nadal, David Ferrer, su compatriota Nick Kyrgios o Alexander Zverev, entre otros.

“Yo jugué el torneo cuando ganó Nick y es un verdadero placer ser parte de un torneo tan prestigioso y me da mucha motivación para seguir apretando y seguir sacando más de mí mismo e intentar seguir mejorando”, reveló el jugador en charla exclusiva con RÉCORD luego de ganar el título el sábado por la noche.

De Miñaur abrió su participación ante Rodrigo Pacheco, el único mexicano del main draw, al que despachó sin problema en un hora y 17 minutos por 6-1 y 6-2, eso habría provocado la animadversión del público local, pero el 'aussie' a base de su estilo aguerrido y su toque latino, se fue ganando al público.

“Nunca es fácil obviamente cuando juegas contra un jugador local, sabes que la afición obviamente no va a estar a tu favor, pero creo a lo mejor mucha gente no sabía que tenía un poquito de sangre latina y poder hablar español creo que les hizo, a una afición increíble, poderme apoyar hasta el final”, afirmó.

Esta victoria le dio a Alex el derecho de saltar cuatro puestos y ubicarse desde ayer en el lugar 18 del ranking de la ATP, el mejor desde que llegó a ser el 15 del mundo en junio de 2021 y ahora el mejor de Australia.

Pese a las constantes bajar que presentó el Abierto Mexicano de Tenis, Alex de Miñaur, consideró que el nivel del torneo fue de lo más alto.

Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Cameron Norrie y Sebastian Korda decidieron no participar por lesiones, eso les abrió la posibilidad a otros jugadores de actuar, demostrar su nivel y ganarse el cariño de la afición como lo hizo De Miñaur.

“Al final juegas contra los que tienes delante de ti, por circunstancias ha habido personas que se han tenido que bajar, pero seguía un nivel bastante fuerte”, destacó el jugador en exclusiva.

En semifinales y en la final dejó en el camino a Holger Rune y Tommy Paul, sembrados cuatro y siete del Abierto Mexicano de Tenis, lo cual destaca.

“Yo he hecho lo que he tenido que hacer, he sacado una victoria ante un top 10 y un título 500 y muy contento con lo que he hecho”, afirmó.

El tenista de 24 años logró su séptimo título como profesional y lo que más destacó en este sentido es que lleva por lo menos uno durante los últimos tres años, además espera superar la marca de tres que consiguió en 2019.

“Estoy en un momento de mi tenis muy bueno y ahora es el momento de seguir apretando y seguir mejorando en el ranking y seguir subiendo todos los puestos que pueda”, confirmó.