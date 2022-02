Abierto Mexicano de Tenis: Rafael Nadal, máximo favorito para ganar el certamen

Rafael Nadal es el máximo favorito de la afición mexicana para ganar su cuarto Abierto Mexicano de Tenis, pero el camino para lograrlo no será sencillo ya que desde su punto de vista le tocó un inicio complicado.

Tras el sorteo del draw del sábado, el ganador de 21 Grand Slams abrirá su participación contra el estadounidense Reilly Opelka.

"Me tocó un cuatro muy complicado, un inicio muy difícil con un jugador que viene de ganar un torneo y es finalista en otro. Es un jugador que nadie quiere ver en primera ronda de un torneo con lo cual trato de llegar bien preparado a la competición", declaró el español.

Nadal ganó las ediciones de 2005, 2013 y 2020 por lo que con uno más igualaría con cuatro al austriaco Thomas Muster y el también español David Ferrer.

Nada afirmó que pese a las constantes lesiones que ha sufrido en su carrera y aunque se rumoró que podría no venir a Acapulco, decidió asistir porque sobre todo desea jugar.

"La expectativa principal es jugar, vengo por dos motivos muy simples, porque he jugado muy poco en prácticamente prácticamente años y me apetece jugar al tenis es la razón más simple por la que estoy aquí. A nivel nivel dolores mi cuerpo me ha respondido merecidamente bien después de lo pasó en Australia osea que eso me llevó a tomar la decisión de estar aquí", indicó el ibérico.

A los 35 años de edad Nadal sigue con la ilusión y los deseos de seguir jugando, razones por lo que no escatima en salir a las pistas.

