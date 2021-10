Abierto Mexicano 2022: Contará con Medvedev y otros 3 del Top 10 mundial

Cuatro de los mejores 10 tenistas del mundo, incluyendo el ruso Daniil Medvedev, reciente campeón del US Open, han confirmado su presencia para la próxima edición del Abierto Mexicano de Tenis, que se desarrollará del 21 al 26 de febrero de 2022 en el puerto de Acapulco.

Medvedev se ubica actualmente en la segunda posición del ranking de la ATP y fue el hombre que venció a Novak Djokovic en la Final en Nueva York.

Al ruso se une el griego Stefanos Tsitsipas, tercero del orbe, el alemán Alexander Zverev que se ubica en la cuarta posición y el italiano Matteo Berrettini, séptimo del listado.

Recordar que Tsitsipas y Zverev definieron al campeón del año pasado en suelo mexicano y donde el segundo se quedó con el título por parciales 6-4 y 7-6.

“Son cuatro jugadores Top10, el torneo creo que sigue cumpliendo con este compromiso de tener lo mejor que sea posible en Acapulco. Si a esto le sumamos la inauguración de la Arena GNP los ingredientes para una gran fiesta están puestos”, aseguró Raúl Zurutuza, director el evento.

Todavía se espera la participación de tenistas latinoamericanos, pero se eso se podrá anunciar más adelante.

Zurutuza explicó que con Rafael Nadal no hay nada aseguro, pero incluso el español puede estar seguro que las puertas están abiertas si desea jugar en el Acapulco.

“Con Rafa no tengo un anuncio en particular de cómo va el proceso de su lesión, tengo entendido que no ha anunciado nada sobre su regreso. Obviamente Rafa será siempre bienvenido, inclusive yo diría que, si por alguna razón no se apunta, habrá un wild card para él, pero dependerán de muchas cosas”, indicó.

Para esta ocasión el Abierto de Acapulco se muda a la Arena GNP, complejo que todavía se encuentra en construcción y que contará con seis canchas, la principal con un aforo de 10 mil 500 personas, una Grand Stand para 2 mil 100 personas y la cancha 1 para mil personas.

El directivo añadió que la venta de boletos ya está abierta para todos los aficionados, aunado a que por el momento se tiene contemplado el 100 por ciento de aforo para el torneo.

