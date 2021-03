Abierto de Los Cabos: Grigor Dimitrov y John Isner participarán en la quinta edición

Los estragos de la pandemia provocaron -entre otras cosas— la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio y la cancelación del Abierto de Los Cabos 2020, pero aún así el torneo 250 se las ha ingeniado para presentar su quinta edición con dos tenistas de abolengo como Grigor Dimitrov y John Isner para estrenar su nueva sede, el Cabo Sports Complex, a la espera de contar con el mayor número de aficionados posible.

El ATC se disputará del 19 al 24 de julio, fechas confirmadas por la ATP y que se empalman ligeramente con el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán el 23 de ese mes. Sin embargo, debido a la alteración del calendario del tour por el coronavirus, los jugadores se han replanteado ir a la justa veraniega, necesitados de puntos para sumar en la clasificación.

“Los jugadores hace un año sí estaba complicado por ser año olímpico, pero ahora la situación es distinta. Los jugadores necesitan puntos y dinero y eso no lo da Juegos Olímpicos. Antes decían que no y ahora no saben, al final del día tenemos ventajas, una vez que deciden venir, están evitando lo menos posible largos trayectos en pandemia, si vienen porque tienen que venir a los dos Masters pegados con nosotros la lógica es que se vayan a Washington y Montreal, son factores a nuestro favor”, dijo José Antonio Fernández, director del torneo.

El Abierto de Los Cabos adoptará la burbuja que se implementó en Acapulco y que hasta ahora ha mostrado un saldo blanco de contagios con el denominado ATC Safety Program, mismo que tendrá estrictos protocolos para evitar un brote esa semana. Gracias a lo vivido en el AMT en esotos días fue que el 250 pudo confirmar a Dimitrov e Isner.

“Tuvimos un 2020 con la necesidad de cancelar el torneo por el Covid. Ahora cerrar un jugador es más complicado, ya la planeación de ellos si era a 6 meses ahora la tiene más larga entonces tardan más en tomar decisiones. Pero tenemos aún así dos jugadores confirmados, uno de ellos es Grigor Dimitrov, número 16 que ha tenido buen torneo en Acapuloco, muy carismático y con la fortuna de tenerlo pese a Juegos Olímpicos y el segundo es John Isner”, indicó.

A la espera de completar un cuadro nutrido de grandes jugadores pese a las adversidades provocadas por la pandemia y los JJOO, Los Cabos sabe que no podrá contar con un excampeón y otra naciente figura.

“Efectivamente Stefanos está feliz en Acapulco y sorprendido del cariño de la gente y sobre todo del jugar. claro que se habló con él y evidentemente él jugará JJOO ya confirmó, es importante decirlo para no crear expectativas falsas irá a Cabos, es un hecho”, compartió Fernández. “Diego Schwartzman me dijo que seguro jugaba al ser sus primeros Juegos Olípimpcios y está bien, pero tenemos grandes jugadores para esta quinta edición”.

