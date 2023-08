En hecho que recordó el polémico beso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Jennifer Hermoso durante el Mundial Femenil, el mundo de la hípica vivió su propio momento de asombro este fin de semana.

El joven jinete Sean Kirrane, de 23 años y originario de Dublín, Irlanda, conquistó la carrera del Grupo 1 en el Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes montando al caballo "Live in The Dream". Su destacada actuación le valió no solo el reconocimiento y los aplausos del público, sino también una efusiva celebración por parte de Jolene De'Lemos, propietaria del equino.

En medio de la emoción, De'Lemos no dudó en plantar un beso en la boca al sorprendido jinete, a pesar de la cercana presencia de su esposo. La reacción de Kirrane, quien además se llevó un premio de 353 mil euros por su victoria, fue de visible sorpresa.

"Puedo decir con absoluta certeza que aún no lo he asimilado en absoluto. Todavía me siento como si hubiera ganado otra carrera, pero cruzar esa línea fue toda una sensación", compartió el jinete en una entrevista con ITV.

Además, agradeció a los propietarios por mantener la fe en él y destacó su deseo de demostrar que es un verdadero velocista de alto nivel.

El incidente ha generado revuelo en las redes sociales, especialmente en el contexto del reciente caso Rubiales-Hermoso. Muchos internautas han señalado que De'Lemos debería recibir el mismo trato que el dirigente del futbol español, argumentando que el beso no parecía ser consentido o esperado por parte del joven jinete.

El debate continúa, pero lo que es innegable es que el triunfo de Kirrane y el inesperado beso han colocado a la hípica en el centro de atención mediática.

