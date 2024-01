¡A Cuartos de Final! Carlos Alcaraz domina a Kecmanovic en Cuarta Ronda del Australian Open

El campeón de Wimbledon Carlos Alcaraz enfrentará al medallista de oro olímpico Alexander Zverev en los Cuartos de Final del Abierto de Australia.

Alcaraz, campeón de Wimbledon de 20 años, se perdió el primer Grand Slam del año en el 2023 por lesión, pero está recuperando el tiempo perdido.

Alcaraz eliminó a Miomir Kecmanovic 6-4, 6-4, 6-0 en un duelo que duró menso de dos horas en la primera sesión de la noche en el Rod Laver Arena.

El español ha perdido sólo un set para alcanzar los cuartos. Zverev disputa esta instancia por tercera ocasión, pero viene de una victoria en cinco sets de cuatro horas 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (3) ante Cameron Norrie (19).

Fue el 32mo duelo que se extiende a cinco sets en el torneo, un récord en la era abierta.

Su duelo en la Arena Margaret Court se prolongó aún más debido a que se suspendió brevemente cuando una persona lanzó panfletos en contra de la guerra hacia la cancha en el tercer set. Los guardias de seguridad sacaron al sujeto.

Jannik Sinner vs Andy Rublev, Daniil Mevdeved vs Hubert Hurkacz y Novak Djokovic vs Taylor Fritz serán los otros juegos de Cuartos de Final.

