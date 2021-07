Tokio 2020: Delegación mexicana, preocupada por error en uniforme de Erick Aguirre

La Selección Mexicana de Futbol debutó con victoria en el torneo olímpico de Tokio 2020 por 4-1 sobre Francia.

Sin embargo, el 'negrito en el arroz' fue el uniforme de Erick Aguirre que tenía los colores de la bandera mexicana invertidos, algo que causó alarma entre la delegación mexicana, como lo confirmó Mario García de la Torre, jefe de la misión.

"Es una situación; se hicieron miles de piezas y lamentablemente el día de hoy en una de ellas, la impresión, el estampado de esa pieza, no fue la adecuada, en ese sentido. Obviamente tendremos que estar mucho más atentos de lo que normalmente se está en este tema desde la revisión cuando se entrega en el COM, después la recepción cada una de las personas que recibe tendrá que estar más atento y al final del día una última revisión antes de ingresar a las zonas de competencia también se tendrá que tener un mayor cuidado para que esto no se vuelva a presentar, aseguró García de la Torre.

"Estamos preocupados porque son miles de prendas las que están ahí y apareció una que no tenía la impresión de manera correcta, pero aun así los esfuerzos se tendrán que redoblar para que esto no vuelva a suceder", agregó.

Además, el directivo también mostró su preocupación por lo sucedido con el arquero Guillermo Ochoa que salió a calentar con una ropa distinta del patrocinado Li Ning.

"Se platicará con aquellos que por alguna omisión puedan haberlo realizado y si no lográramos el convencimiento que es natural porque este tipo de situaciones las partes lo convienen, el COM con cada una de las federaciones deportivas entonces sí en un momento dado podría haber una serie de extrañamientos y medidas disciplinarias, pero el diálogo es siempre lo mejor y lo primero que vamos a implementar para que esto pueda corregirse", señaló Mario García.

