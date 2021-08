Tokio 2020: Ciudad Protagonista, el éxito de Azteca Deportes estos Juegos Olímpicos

La pandemia le robó a Tokio la posibilidad de poder vivir unos Juegos Olímpicos como mandan los cánones: con un público que inyecta la emoción a cada competencia y con los compañeros reporteros de todo el mundo que dan seguimiento a cada historia dentro de la justa. En TV Azteca supieron identificar esta situación a tiempo y con la Ciudad Protagonista están innovando en este verano.

La postura es simple “si no se puede ir a Tokio, que Tokio venga a nosotros” y entonces la televisora del Ajusco hizo una fuerte inversión en acondicionar uno de sus foros en el milagro tecnológico que la televisión mexicana no sabía que necesitaba, hasta ahora que sabe que existe. Un pedazo de la capital japonesa radica ahora en Tv Azteca y el público que no pudo asistir a la justa, más los millones de televidentes, ahora tienen una opción futurista para el consumo de información.

“Le invertimos a un estudio en donde tenemos una ciudad completa y es sorprendente lo que se logró”, dijo el director de Azteca Deportes, Rodolfo Ramírez, en entrevista con RÉCORD. La Ciudad Protagonista se ha convertido, en apenas una semana de competencia, en la oferta más grande de la televisora del Ajusco para Tokio 2020.

Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y el resto de talento, expertos y reporteros de Azteca Deportes se han apropiado de la que es su nueva casa, al menos durante estos Juegos Olímpicos. La imagen que le están presentando a México y Latinoamérica ha generado un gran impacto por la intensidad de colores, las variantes del foro y sobre todo por el atrevimiento de realizar estos esfuerzos en medio aún de la pandemia.

TV Azteca se colgó una medalla de oro con la realización de un set de primer nivel, ahora falta que los atletas mexicanos sigan conquistando metales olímpicos para que las buenas noticias en la Ciudad Protagonista continúen alegrando a millones de mexicanos que tienen el deseo de ver a sus deportistas triunfar.