Luis 'Abuelo' Álvarez: 'No es la manera en la que deberíamos de ganar, pero estoy contento'

México consiguió su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 gracias a Alejandra Valencia y Luis 'Abuelo' Álvarez, pero el tirador mexicano no se dijo satisfecho con su actuación a pesar de ganar el bronce.

"No es la manera en la que deberíamos de ganar, pero sí estoy contento por un lado porque el trabajo ha sido bastante duro; han sido muchísimos años de estar entrenando y trabajando y solamente me queda agradecer a todas las personas que me han apoyado y seguir adelante", declaró Álvarez para Claro Sports.

Así mismo, la compañera de Álvarez, Alejandra Valencia, mencionó que su plan era pasar a la Final, pero los surcoreanos fueron mucho más precisos en la Semifinal.

"Queríamos una medalla de oro u plata, pero no se logró. Tiramos bien en la Semifinal, pero nos tiraron mejor. Pero logramos pelear, logramos ganar y estoy muy emocionada. Es la primera y el camino apenas va empezando", comentó Alejandra.

