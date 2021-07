Carlos Sansores: 'Tokio 2020 es un sueño hecho realidad'

Carlos Sansores quiere seguir haciendo historia para el taekwondo mexicano. Esta vez buscará conquistar la primera medalla olímpica del país en la división de Peso Completo.

Esta será la primera vez que México compita en la categoría de más de 80 kilos desde la inclusión del arte marcial al calendario olímpico en Sydney 2000.

“Cuando escucho Tokio 2020 es un sueño hecho realidad, en el cual estuvimos trabajando mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha responsabilidad en todos mis entrenamientos, tantos sacrificios con mi familia como cosas que no pude hacer por estar haciendo realidad este sueño. Eso es lo que representa Tokio”, platicó Sansores en entrevista con RÉCORD.

“Vamos con la mentalidad de traerle una medalla a México, y no sólo una medalla, vamos por el primer lugar, siempre vamos por querer ganar. Nadie va a esa competencia queriendo perder o queriendo quedar en quinto. Por lo menos eso es lo que pienso, todos vamos con la intención de ganar y no me excluyo, yo también quiero ganar, quiero dar lo mejor de mí”, aseguró.

El quintanarroense, quien se inició en el taekwondo a los 10 años de edad con el objetivo de bajar de peso, hizo historia en su debut en el Campeonato Mundial en Manchester 2019, al convertirse en el primer mexicano en disputar una Final del orbe en esta división.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 se adjudicó Plata y en los Panamericanos Lima 2019 se colgó el Bronce.

“Después del Mundial no me sentí como el mejor de todos, probablemente no caí en cuenta que había sido subcampeón mundial, todavía no caía en cuenta porque decía es una competencia más, es una competencia en la que me pude desarrollar y pude dar lo mejor de mí.

“Después me tocó Juegos Panamericanos en donde quedo en tercer lugar y otra vez me aterrizo y digo ‘estás peleando contra los mejores, tienes que seguir entrenando como el mejor y ese fue el sentir de ese momento. Es una competencia más, agárralo como un aprendizaje y sigue con la misma mentalidad de que disfrutas lo que haces”, recordó.

La falta de apoyo al inicio de su carrera deportiva fue una de las barreras que Sansores enfrentó hasta que se hizo de un nombre en el taekwondo tricolor.

“El mayor obstáculo probablemente fue la incertidumbre de que algún peso pesado pueda darle un resultado a México. Siempre me he enfrentado a eso, ya que tanto como en América como en Europa hay muy buenos competidores. Todos los días me esfuerzo para dar lo mejor de mí y que se pueda obtener un resultado que sea para todos los mexicanos”, aseguró el taekwondoín de 24 años de edad.

SU FAMILIA ES EL MOTOR

La pasión por el taekwondo y el amor por su familia son el motor de Sansores, quien buscará subir a lo más alto del podio en su debut olímpico en Tokio 2020.

“Siento que los deportistas que más han sobresalido son la gente que viene de abajo, la gente que quiere sobresalir en su vida. Muchas veces faltó comida en la casa, faltó alguna solvencia. A mí nunca me faltó nada, siempre mis papás lucharon para darme lo mejor, sin embargo por darme comida a mí a lo mejor ellos se quedaban sin comer y eso es lo que no quiero que me falte en mi familia.

“Quiero que ellos estén bien, que no les falte nada, y también ser una motivación para ellos, para toda mi familia, para que ellos digan estoy orgulloso de Carlos, que siempre ha luchado por sobresalir, por ver a la familia salir adelante. Eso es por lo que siempre estoy luchando y qué mejor que ahora que me dieron la noticia de mi tercera hija”, platicó Sansores en entrevista con RÉCORD.

Si bien tuvo carencias materiales, el taekwondoín mexicano siempre tuvo el amor y apoyo de sus padres, quienes le enseñaron a no rendirse en busca de sus sueños.

“Cuando era niño mis papás se dedicaban de todo, mi papá era de mantenimiento, cuando llegamos a Chetumal mis papás podaban casas. Sin embargo nunca me faltó nada, hay que recalcar esa parte porque nunca carecí de comida ni nada, pero el hecho de ver a mis papás que a ellos sí les faltaba, eso sí, cuando creces te das cuenta que no estaba tan padre.

“Luego mi papá se metió a mantenimiento del gobierno y poco a poco fue subiendo hasta que ya estábamos un poco mejor y así fue como todo esto se creó”, recordó Sansores, a quien le fue difícil dejar a su familia a los 16 años para formar parte de la Selección Nacional.

