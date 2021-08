Carlos Padilla sobre Tokio 2020: 'Es cierto que no se cumplió con las expectativas'

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, reconoció el fracaso de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de una participación que dejó tan sólo cuatro preseas de bronce

Es muy difícil poner una calificación, pero lo cierto es que no se cumplió con las expectativas. La Conade había vaticinado 10 medallas, son cuatro, nosotros Comité Olímpico habíamos comentado que el referente para nosotros era Río de Janeiro, no bajar de las cinco medallas. Faltó una pero hubo varios deportistas, entre ellos Jorge Orozco, que tienen una gran calidad. Nosotros habíamos considerado que él hasta podía ser medalla de oro y pudo haber sido", indicó el mandamás del COM en entrevista con MARCA Claro MVS.

"Vamos a convocar, en primer lugar, a las federaciones, quiero estar cerca y ver qué es lo que pasó, qué sienten, qué pueden decirnos. Y luego con los miembros permanentes, de manera independiente a las federaciones para que no sea algo multitudinario, realmente que nos conduzca a una conclusión. No hay tiempo que perder, ya tiene que llegar Ana Gabriela Guevara en estos días y vamos a procurar tener una reunión con ella", apuntó.

Así mismo, Padilla no perdió la oportunidad de reconocer el labor de los mexicanos sobre las complicaciones que llegaron a existir este ciclo olímpico a causa de la pandemia por Coronavirus.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRI OLÍMPICO DE TOKIO 2020: ¿QUÉ SIMILITUDES TIENE CON EL PLANTEL DE LONDRES 2012?

"Quiero dejar constancia que nuestros deportistas salieron a dar lo mejor de sí mismos, hay que reconocerles ese esfuerzo. Tuvimos la pandemia, tuvimos muchos problemas que superar pero también los tuvieron otros países. Si tú ves el medallero general, Europa cosechó más medallas que América porque allá era fácil cruzarse de un país a otro y para nosotros no estaba permitido. Esperamos que este tema de la pandemia sea superado", sentenció el dirigente.