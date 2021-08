Tokio 2020: Hamedi perdió el Oro en Karate por exceso de violencia

La pelea Final del debut olímpico del karate parecía tener todo lo que hace que los deportes de combate sean tan fascinantes, hasta un final increíble que debería haber hecho que los fanáticos estuvieran hambrientos de un arte marcial más luchando por un lugar en los programas olímpicos futuros.

En cambio, el combate por la medalla de Oro en kumite masculino de más de 75 kilogramos terminó con un penalti confuso y desordenado por una patada que aparentemente era demasiado espectacular para el karate.

El campeón establecido Sajad Ganjzadeh se enfrentó a la prometedora estrella Tareg Hamedi por una medalla de Oro en el icónico Budokan. Los karatekas incluso representaron a Irán y Arabia Saudita, dos naciones con una historia extraordinariamente compleja.

Hamedi construyó una ventaja en el minuto inicial antes de lanzar el espectacular golpe final del torneo de Tokio, conectando exquisitamente con una patada pura de zurda a la cabeza y la parte superior del cuerpo de Ganjzadeh. Hamedi lanzó al campeón iraní hacia atrás y lo dejó inconsciente sobre el tatami, con la mirada perdida en el cielo.

Hamedi dio un salto de celebración y soltó un grito después de aparentemente ganar la primera medalla de Oro en toda la historia olímpica de Arabia Saudita.

Fue un final cinematográfico para el mayor escaparate internacional en la historia competitiva del karate, que luchó durante 50 años para subir al escenario olímpico.

Y luego los jueces se reunieron y descalificaron a Hamedi para un hansoku, una grave violación de las reglas.

Aunque los oficiales no explicaron de inmediato su decisión públicamente, se supone que los karatekas no deben seguir por completo sus ataques en esta versión olímpica del karate. Los golpes de carrete de luz que harían muy ricos a los artistas marciales mixtos o boxeadores se consideran demasiado peligrosos para este deporte.

En lugar de hacer historia, Hamedi, de 23 años, abandonó la lona llorando. Posteriormente respondió con la madurez y disciplina que se espera de los grandes karatekas.

"Si me preguntas si estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo, por supuesto, porque me encanta la medalla de Oro", dijo Hamedi a través de un traductor. “Pero estoy satisfecho con el nivel de desempeño que di y acepto su decisión. No tengo ninguna objeción. Creo que jugué bien. Esto es todo lo que puedo decir."

Ganjzadeh se enteró de que era campeón olímpico después de despertarse entre bastidores y regresó para aceptar su medalla de Oro: "Lamento que el partido final tuviera que suceder así", dijo.

La medalla de Plata de Hamedi sigue siendo solo la segunda que gana Arabia Saudita. Compartió un cálido abrazo y una celebración conjunta con Ganjzadeh en lo más alto del podio de medallas en otra excelente muestra de deportividad.