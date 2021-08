Tokio 2020: Boxeador británico se negó a colgarse la medalla de Plata tras perder la Final 

El boxeador británico Benjamin Whittaker se negó a colgarse la medalla de Plata tras perder la Final, en la categoría de 75 a 81 kilogramos, del peso Semipesado frente al cubano Arlen López en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Whittaker quebrantó el protocolo de premiación tras tomar la medalla y guardarla en el bolsillo, sólo la mostró en sus manos para las fotos oficiales.

"Seamos claros, aquí no se gana la Plata, se pierde el Oro y para mí es un fracaso, no pienso celebrar ser el segundo lugar en algo", comentó el pugilista de 24 años para los medios.

El británico lamentó haber robado la premiación con su antideportiva actitud tras la viralización del momento en redes, aseguró que se sentía avergonzado pero su intención no era dejar a la sombra el logro de sus homólogos.

"No trataba de faltarle el respeto (a López). Es su momento y no quiero quitarle brillo, es doble medallista por algo y hoy demostró su nivel. Me dolió muy profundamente y me sentí avergonzado (...) En un par de años miraré hacia atrás y pensaré en qué estaba haciendo", sentenció Whittaker.

