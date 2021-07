Tokio 2020: Yareli Salazar, con el objetivo de cumplir su sueño de ganar una medalla olímpica

Yareli Salazar heredó su amor y pasión por el ciclismo de su abuelo Enrique Vázquez, quien es su más grande inspiración y a quien dedicará su debut olímpico en los Juegos de Tokio 2020.

"Toda mi familia ha sido ciclista, mi abuelo fue el que nos inculcó este deporte, él fue muchas veces campeón nacional, fue seleccionado a los Juegos olímpicos de Tokio de 1964 y gracias a él estoy aquí. A mí me tocó seguir este sueño de toda la familia", platicó Salazar en entrevista con RÉCORD.

"Desde pequeña tenía ese gran sueño, siempre había querido hacer historia para mi estado, para mi país y siempre tuve esta meta muy clara. Desde pequeña he sido muy disciplinada en todos los aspectos, así que ahora lo he logrado", agregó.

El año pasado, Vázquez Guerrero falleció a los 78 años de edad a causa del Covid-19, pandemia que desató la crisis sanitaria más importante de la humanidad.

"En este momento me inspiran muchas personas, mi familia, mi abuelo que falleció en noviembre del año pasado, por él estoy luchando día con día para poder terminar el sueño que él inició", mencionó.

La sinaloense ganó la plaza olímpica para el país en dos pruebas. Sin embargo, debido a los procesos de selección de la Federación Mexicana de Ciclismo, solo competirá en ruta, a pesar de ser la número 16 del mundo y segunda del continente americano en la prueba de omnium, donde tenía grandes posibilidades de subir al podio, al finalizar en segundo lugar en el Nacional.

"Justo este último año ha sido el más difícil, uno piensa que por estar clasificado a Juegos Olímpicos va a tener el camino libre, ojalá que así fuera en todos los deportes y más en México, tal vez en otros países si le tienen el camino libre a las deportistas, pero aquí la verdad es que no. He tenido muchas piedras en el camino, pero nunca he perdido mi objetivo y mi tenacidad, que ha sido siempre el seguir adelante y el mejorar cada día.

"Me describo como una ciclista fuerte veloz, muy inteligente y capaz de afrontar las adversidades", enfatizó Yareli, de 24 años de edad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: JO PROHIBIRÁN GORROS PARA NADADORES CON CABELLO AFRO